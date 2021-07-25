40% заболевших заражаются в торговых объектах - Бекшин (дополнено)

АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - 40% заболевших COVID-19 заражаются в торговых центрах и на рынках, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на брифинге в Алматы рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

В целом закрытые помещения становятся местами заражения номер один. Частой причиной также становится контакт в семьях. У молодых людей заболевание, как правило, проходит бессимптомно, но они приносят инфекцию домой, создавая так называемые "домашние очаги", заражая и детей, и своих родителей".

По словам главного санврача, всё чаще стали болеть дети.

Многие скептически восприняли наши слова о том, что идёт рост заболеваемости среди детей. В результате что мы имеем? Если в прошлом году заразился всего 281 школьник, в этом у нас уже 5 тыс. 700 больных детей".

Бекшин обратился к родителям с просьбой ограничить детям посещение общественных мест.





Отвечая на вопрос, будет ли ограничено движение общественного транспорта в выходные дни, Бекшин сказал, что в настоящее время транспорт не представляет особой опасности, поскольку не перегружен.





Санврач также ещё раз прокомментировал своё последнее постановление и рассказал, как будут работать общественные объекты города.





Дополнено: Бекшин отметил эффективность системы Ashyq, которая внедрена более чем на 2500 объектах города.

Эта система дает определенные результаты, выявляются зараженные, которые хотели посетить объекты, где установлена система, но не были допущены по причине выявления «красного» или «желтого» статуса", - сказал Бекшин.

За нарушение режима самоизоляции в Алматы оштрафованы 80 жителей с «красным» статусом. Фамилии и имена нарушителей карантина даже опубликовали на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля.





Напомним, в Нур-Султане на сайте акимата опубликован список заведений, нарушающих режим карантина.





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