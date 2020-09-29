В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 4 человека

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 сентября зарегистрировано 1725 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3314 человека, среди которых 46 детей. В стационарах находится – 1827 пациент, на амбулаторном уровне - 1487. 94 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 490, летальных случаев - 350, выздоровевших - 27 057 человек.

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