В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 4 человека

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 сентября зарегистрировано 1725 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3314 человека, среди которых 46 детей. В стационарах находится – 1827 пациент, на амбулаторном уровне - 1487. 94 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 490, летальных случаев - 350, выздоровевших - 27 057 человек.
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