500 тыс. казахстанцев смогут привиться китайской вакциной от КВИ

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - АО "Самрук-Казына" профинансировало закуп одного миллиона доз вакцины от Covid-19. Министерство здравоохранения совместно с единым оператором ТОО "СК-Фармация" решили закупить вакцину китайского производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полное наименование вакцины - Hayat-Vax "Sinopharm" (торговое наименование: Hayat-Vax), производитель - Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ, сообщает Sputnik Казахстан

Закуплен один миллион доз (двухкомпонентной) вакцины Sinopharm по цене 31,1 доллар за дозу = 31 100 000 долларов (свыше 13 миллиардов тенге). До конца апреля будет поставлено 400 тысяч доз вакцины, в мае - 600 тысяч доз", - сообщили в пресс-службе "СК Фармации".

В каждом флаконе по 2 миллилитра инактивированной вакцины (одна доза - 0,5 миллилитра).

Минздрав уже работает над распределением вакцины китайского производства.

Китайская вакцина Sinopharm от коронавируса COVID-19 в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины от Sinopharm.

Таким образом, казахстанцы смогут сделать выбор между тремя вакцинами - QazVac (казахстанского производства), "Спутник V" (российского производства) и китайской Sinopharm.

Ранее в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин сообщил , что по итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения.

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