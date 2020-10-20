Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 16 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 965, летальных случаев - 382, выздоровевших - 28 223 человек, сообщает портал coronavirus2020.kz.

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