559 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили в Казахстане

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Более 550 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлено в ходе совместных рейдов полицейских и санврачей. Об этом рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в своем выступлении, передает Kazakhstan Today.

Глава ведомства отметил, что во всех этих мероприятиях задействовано свыше 13 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Увеличено количество патрульных нарядов, обеспечивающих охрану общественного порядка. Используются системы видеонаблюдения центров оперативного управления.

С учетом решений региональных оперативных штабов в пяти областях выставили четыре санитарных поста и девять блокпостов. Полицейские держат оцепление 242 очагов заражения и 326 карантинных объектов. Продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер. Сотрудниками полиции в каждом населенном пункте проводится масштабная разъяснительная работа.

Наша цель - предупредить о необходимости принятия соответствующих мер предосторожности. Большинство граждан проявляют в этот период высокую ответственность, соблюдая установленные на период карантина ограничительные меры. Тем не менее проводимые полицией совместно с санитарными врачами рейды показали, что отдельные граждане все еще не до конца осознали последствия их нарушения для своего здоровья. Продолжают проводить свадебные торжества и другие семейные мероприятия либо нарушают режим работы магазинов и общественных заведений. По всем выявленным фактам органами здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 559 административных материалов", - отметил глава МВД.

Также во время своего выступления министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о том, что преступность в стране снизилась на 37% за полгода.

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