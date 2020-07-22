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Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 600

21.07.2020, 15:52 6049
Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 610 человек, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.
 

На сегодняшний день 610 (человек скончались от коронавируса)", - сказал министр. 

 
При этом он отметил, что информация по количеству умерших от коронавируса обновляется раз в неделю на официальных сайтах. 
 
Напомним, ранее сообщалось о 585 летальных случаях от коронавируса. Всего в Казахстане зарегистрировано 73 468 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 45 376 человек.
 

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