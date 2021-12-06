Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане: зарегистрировано 695 случаев заражения

05.12.2021, 10:10 72388
Сводка эпидситуации в Казахстане: зарегистрировано 695 случаев заражения
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 114 случаев COVID-19, в Алматы - 74, в Шымкенте - 7, в Акмолинской области - 64, в Актюбинской области - 8, в Алматинской области - 22, в Атырауской области - 8, в Восточно-Казахстанской области - 21, в Жамбылской области - 7, в Западно-Казахстанской области - 21, в Карагандинской области - 96, в Костанайской области - 82, в Кызылординской области - 7, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 79, в Северо-Казахстанской области - 75, в Туркестанской области - 6.
 
С начала пандемии подтверждено 975 150 случаев COVID-19. Выздоровели 941 285 человек, из них 597 - за последние сутки. Умерли 12 769 человек, из них 15 - за последние сутки.
 
Также за сутки выявлено 112 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, два человека скончались. С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 82 955 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5163 человека.
 
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 325 человек, из них 21 096 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 3229 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 4882 пациента, на амбулаторном лечении - 19 443.
 
В тяжелом состоянии находятся 363 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 96, на аппарате ИВЛ - 61.
 

Комментарии

новости по теме

В Алматы стартовала платная вакцинация Pfizer

05.12.2021, 18:04 46819
В Алматы стартовала платная вакцинация Pfizer
АЛМАТЫ. 5 ДЕКАБРЯ - В трех поликлиниках Алматы начали принимать пациентов, не входящих в список подлежащих бесплатной вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, всем желающим, не входящим в категорию получателей бесплатной вакцины Comirnaty/Pfizer) (дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины), могут получить данную вакцину на платной основе. Иммунизация Pfizer будет проводится только в трех поликлиниках УОЗ города Алматы: 
 
Городская поликлиника №5 по адресу: улица Макатаева, 141, контактный телефон 8 (727) 344 98 04 или 8 707 101 28 93, 8 707 931 92 63 (WhatsApp).
 
Городская поликлиника №7 по адресу: бульвар Бухар жырау, 14, контактный телефон 8 (727) 376 33 99 или 8 701 111 61 81 (WhatsApp). 
 
Городская клиническая больница №5 по адресу: проспект Достык, 220, контактный телефон 8 (727) 264 72 64 или 8 701 719 10 38 (WhatsApp), 
 
При возникновении дополнительных вопросов алматинцам посоветовали обращаться по указанным номерам телефонов. На сегодняшний день в этих поликлиниках ведется запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. 
 
Стоимость препарата для жителей Алматы пока неизвестна, но ранее в РБК писали о том, что компании Pfizer и Moderna приняли решение повысить стоимость вакцин против коронавируса для Европейского союза. 
 
Так, компания Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,6.
 
Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.
 
На сегодняшний день в Казахстане для бесплатной вакцинации против коронавируса доступны такие препараты, как "КазВак" (отечественной разработки и производства), "Спутник V" (разработка РФ, производство Казахстан), VeroCell (Китай).
 

Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса за сутки скончались 20 человек

04.12.2021, 09:41 124120
Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса за сутки скончались 20 человек
Фото: AP ТАСС
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 3 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 974 455 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 103,
 
в городе Алматы - 59,
 
в городе Шымкенте - 5,
 
в Акмолинской области - 61,
 
в Актюбинской области - 9,
 
в Алматинской области - 26,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 40,
 
в Жамбылской области - 8,
 
в ЗКО - 15,
 
в Карагандинской области - 98,
 
в Костанайской области - 77,
 
в Кызылординской области - 6,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 83,
 
в СКО - 79,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане 1122 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 940 688 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 326 человек (21 013 КВИ+ и 3313 КВИ-), из них: в стационарах находится 4994 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 332 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 96 пациентов, на аппарате ИВЛ - 60 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 декабря 2021 года зарегистрировано 12 754 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
2 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74 386.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 3 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.
 
3 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 118 991 человек. Из них: подростки - 94 545, беременные женщины - 7317, кормящие женщины - 17 129. 

Заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал об особенностях штамма Омикрон.

Дельта штамм был выявлен 14 июня в Индии и к началу июля (в течение 2 недель) охватил свыше 98 стран мира, в том числе и Казахстан. А штамм омикрон выявлен 9-11 ноября в ЮАР и в начале декабря (течение 3 недель) обнаружен только в 23 странах. Это говорит, что штамм Омикрон не столь контагиозен, то есть не высок его уровень заражения и скорость распространения", - сказал он.


При этом, заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подчеркнул, что барьером в нераспространии новых штаммов COVID-19 является только массовая вакцинации и "коллективный" иммунитет жителей района и в целом региона.
 

Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом

03.12.2021, 14:51 143020
Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом
Фото: yandex.ru
ПРЕТОРИЯ. 3 ДЕКАБРЯ - Учёные из ЮАР выяснили, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при при штаммах Дельта и Бета. К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает life.ru.
 

Предположительно штамм обладает способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Риск повторного заражения Омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", - отмечают эксперты.

 
По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.
 
Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма Омикрон.
 

Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - сказала фон Готтберг.

 
Специалист подчеркнула, что от тяжёлого протекания болезни, госпитализации и смерти защищает вакцинация.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма.


Так вчера доллар вырос в цене на 1,56 тенге, а сегодня, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара составила 436,22 тенге
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов