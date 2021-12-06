Сводка эпидситуации в Казахстане: зарегистрировано 695 случаев заражения

НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 114 случаев COVID-19, в Алматы - 74, в Шымкенте - 7, в Акмолинской области - 64, в Актюбинской области - 8, в Алматинской области - 22, в Атырауской области - 8, в Восточно-Казахстанской области - 21, в Жамбылской области - 7, в Западно-Казахстанской области - 21, в Карагандинской области - 96, в Костанайской области - 82, в Кызылординской области - 7, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 79, в Северо-Казахстанской области - 75, в Туркестанской области - 6.

С начала пандемии подтверждено 975 150 случаев COVID-19. Выздоровели 941 285 человек, из них 597 - за последние сутки. Умерли 12 769 человек, из них 15 - за последние сутки.

Также за сутки выявлено 112 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, два человека скончались. С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 82 955 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5163 человека.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 325 человек, из них 21 096 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 3229 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 4882 пациента, на амбулаторном лечении - 19 443.

В тяжелом состоянии находятся 363 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 96, на аппарате ИВЛ - 61.