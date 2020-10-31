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В Казахстане 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

30.10.2020 12394
В Казахстане 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 октября зарегистрировано 1844 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 3461 человек, среди которых 313 - дети. В стационарах находится - 2303 пациента, на амбулаторном уровне - 1158. 135 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 - в состоянии крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ.
 
 
За прошедшие сутки зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28 687 человек. 
 

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