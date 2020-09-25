За сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 529 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 16;

город Алматы - 3;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 4;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 21;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 3;

Северо-Казахстанская область - 6;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 107 529 заболевших.

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