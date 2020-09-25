За сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 16;
город Алматы - 3;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 4;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 21;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 3;
Северо-Казахстанская область - 6;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 107 529 заболевших.
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