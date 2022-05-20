В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 667 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, Алматы - 3, в Карагандинской области - 1.

В Казахстане 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 291 922 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

18 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 494 927 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 266 403 человека.