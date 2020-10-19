В Алматы устроили той на 80 человек

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - Мониторинговые группы Алматы выявили и пресекли проведение свадебного мероприятия на 80 человек, передает Kazakhstan Today.

В Алматы продолжаются проверочные мероприятия по контролю над соблюдением карантинных мер. Главная задача - обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, нацеленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции.

26 мониторинговых групп, в состав которых входят специалисты районных акиматов, местной полицейской службы, управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, палаты предпринимателей, проводят ежедневные проверочные мероприятия.

17 октября, в 20.51, мониторинговая группа Медеуского района выявила и пресекла свадебное мероприятие в зале Ball room гостиницы "Казахстан" (цокольный этаж). На мероприятии присутствовали около 80 человек, всех вывели из здания. Приняты соответствующие меры. Гостям мероприятия напомнили о нормах постановления главного государственного санитарного врача Алматы.

17 октября, в 17.05, в Ауэзовском районе мобильная группа выявила массовое мероприятие кудалык в ресторане "Инжу" в микрорайоне Аксай-3, 14а. На первом этаже мероприятие проводилось на 40 человек, на втором этаже - на 50 человек. В 17.45 мобильная группа выявила еще один кудалык - на 50 человек в ресторане "Аделлина" по адресу: Шамгон Кажыгалиева, 15. Проведена разъяснительная работа, составлены протоколы по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях.

С 8 по 16 октября мониторинговые группы проверили более 1300 объектов, на 314 из них выявлены нарушения. Среди нарушений постановления - деятельность объектов предпринимательства, на работу которых введен временный запрет (ночные клубы, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы, бильярдные клубы), а также проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым скоплением людей. Кроме того, в отношении физических лиц по причине нарушений санитарно-эпидемиологических требований было составлено 35 административных материалов.

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, акимат Алматы напоминает о важности соблюдения карантинных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителей и гостей города призывают строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения. В свою очередь, субъектам бизнеса необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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