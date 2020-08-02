Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 90 тысяч

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Всего за период с начала пандемии коронавируса в Казахстане выявлено 90 367 заболевших, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 581 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министертсва здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 226 / 100;

город Алматы - 211 / 107;

город Шымкент - 26 / 13;

Акмолинская область - 56 / 31;

Актюбинская область - 24 / 11;

Алматинская область - 55 / 34;

Атырауская область - 45 / 39;

Восточно-Казахстанская область - 111 / 34;

Жамбылская область - 50 / 33;

Западно-Казахстанская область - 76 / 46;

Карагандинская область - 110 / 27;

Костанайская область - 64 / 26;

Кызылординская область - 16 / 13;

Мангистауская область - 32 / 8;

Павлодарская область - 84 / 24;

Северо-Казахстанская область - 64 / 7;

Туркестанская область - 39 / 28.

Всего в стране выявлено 90 367 заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 1308 человек выздоровели от КВИ. Таким образом число излечившихся выросло до 60 825.

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