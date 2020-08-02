Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 90 тысяч

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Всего за период с начала пандемии коронавируса в Казахстане выявлено 90 367 заболевших, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 581 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министертсва здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 226 / 100;
город Алматы - 211 / 107;
город Шымкент - 26 / 13;
Акмолинская область - 56 / 31;
Актюбинская область - 24 / 11;
Алматинская область - 55 / 34;
Атырауская область - 45 / 39;
Восточно-Казахстанская область - 111 / 34;
Жамбылская область - 50 / 33;
Западно-Казахстанская область - 76 / 46;
Карагандинская область - 110 / 27;
Костанайская область - 64 / 26;
Кызылординская область - 16 / 13;
Мангистауская область - 32 / 8;
Павлодарская область - 84 / 24;
Северо-Казахстанская область - 64 / 7;
Туркестанская область - 39 / 28.
Всего в стране выявлено 90 367 заболевших.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 1308 человек выздоровели от КВИ. Таким образом число излечившихся выросло до 60 825.
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