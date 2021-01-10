Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 161 493 случая, из них:
в городе Алматы - 19 401 (+135);
в ВКО - 19 219 (+47);
в городе Нур-Султан - 19 159 (+70);
в Атырауской области - 14 265 (+92);
в Карагандинской области - 12 371 (+38);
в Павлодарской области - 9779 (+114);
в ЗКО - 9531 (+49);
в СКО - 9079 (+55);
в Костанайской области - 8041 (+64);
в Акмолинской области - 7716 (+58);
в Алматинской области - 7531 (+55);
в городе Шымкент - 5570 (+15);
в Жамбылской области - 5112 (+18);
в Мангистауской области - 3790 (+11);
в Актюбинской области - 3744 (+3);
в Туркестанской области - 3750 (+13);
в Кызылординской области - 3435 (+6).
В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 148 263 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 22 830 человек (10 874 КВИ+ и 11 956 КВИ-), из них в стационарах находятся 5383 пациента, на амбулаторном уровне - 17 447 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 283 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 января зарегистрировано 2356 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на 7 января 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 59 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 218, случаев с летальным исходом - 522, всего выздоровели – 33 740 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января 2021 года, в "красной" зоне находится Атырауская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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