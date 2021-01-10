Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 января

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 161 493 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 161 493 случая, из них:

в городе Алматы - 19 401 (+135);

в ВКО - 19 219 (+47);

в городе Нур-Султан - 19 159 (+70);

в Атырауской области - 14 265 (+92);

в Карагандинской области - 12 371 (+38);

в Павлодарской области - 9779 (+114);

в ЗКО - 9531 (+49);

в СКО - 9079 (+55);

в Костанайской области - 8041 (+64);

в Акмолинской области - 7716 (+58);

в Алматинской области - 7531 (+55);

в городе Шымкент - 5570 (+15);

в Жамбылской области - 5112 (+18);

в Мангистауской области - 3790 (+11);

в Актюбинской области - 3744 (+3);

в Туркестанской области - 3750 (+13);

в Кызылординской области - 3435 (+6).

В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 148 263 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 22 830 человек (10 874 КВИ+ и 11 956 КВИ-), из них в стационарах находятся 5383 пациента, на амбулаторном уровне - 17 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 283 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 января зарегистрировано 2356 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 7 января 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 59 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 218, случаев с летальным исходом - 522, всего выздоровели – 33 740 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января 2021 года, в "красной" зоне находится Атырауская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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