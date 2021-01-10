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Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 января

09.01.2021 21520
Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 января
Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 161 493 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 161 493 случая, из них:
 
в городе Алматы - 19 401 (+135);
 
в ВКО - 19 219 (+47);
 
в городе Нур-Султан - 19 159 (+70);
 
в Атырауской области - 14 265 (+92);
 
в Карагандинской области - 12 371 (+38);
 
в Павлодарской области - 9779 (+114);
 
в ЗКО - 9531 (+49);
 
в СКО - 9079 (+55);
 
в Костанайской области - 8041 (+64);
 
в Акмолинской области - 7716 (+58);
 
в Алматинской области - 7531 (+55);
 
в городе Шымкент - 5570 (+15);
 
в Жамбылской области - 5112 (+18);
 
в Мангистауской области - 3790 (+11);
 
в Актюбинской области - 3744 (+3);
 
в Туркестанской области - 3750 (+13);
 
в Кызылординской области - 3435 (+6).
 
В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 148 263 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 22 830 человек (10 874 КВИ+ и 11 956 КВИ-), из них в стационарах находятся 5383 пациента, на амбулаторном уровне - 17 447 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 283 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 января зарегистрировано 2356 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, на 7 января 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 59 человек. 
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 218, случаев с летальным исходом - 522, всего выздоровели – 33 740 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января 2021 года, в "красной" зоне находится Атырауская область. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 

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