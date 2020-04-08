Два пациента с коронавирусом в Алматы находятся в крайне тяжелом состоянии

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Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от КВИ находятся 99 пациентов, из них четверо детей. К этому времени выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все они контактные. Это мужчина 1975 года рождения и две женщины 1962 и 1964 годов рождения. У мужчины состояние оценивается как среднетяжелое, при обследовании выявлена пневмония, у женщин состояние удовлетворительное, лёгкая форма течения болезни. Все контактировавшие с ними помещены на карантин", - сообщили в управлении.

По информации медиков, состояние у 80 больных удовлетворительное, состояние двух взрослых остаётся крайне тяжёлым, у четырех человек тяжелое состояние, у 13 взрослых - состояние средней степени тяжести, среди них жительница области.

Также сообщается, что в провизорных центрах находятся 318 человек, из них 35 детей. Только за вчерашний день из провизорных центров было выписано 203 человека, из них 44 ребенка. Все они находились на 14-дневном карантине и выписаны с отрицательными результатами. На карантинной изоляции находятся 385 граждан, из них 39 детей, на домашнем карантине - 5144 человек.

Между тем руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, сколько средств тратится в городе на борьбу в коронавирусом.

С первого транша резерва правительства мы получили 73 с лишним миллиона тенге. На эти деньги были закуплены средства индивидуальной защиты для медработников и лекарственные средства для лечения больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, 94,5 млн тенге выделено за счет резерва акимата Алматы. На них также были закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекционные средства. Также из четвертого транша резерва правительства было выделено более 1,3 млрд тенге. На них также заключены договоры на поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, дезинфектантов, антисептиков и лекарств для лечения коронавирусной инфекции", - пояснил Абилдаев.





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