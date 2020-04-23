Аким Алматы обсудил с прибывшими из КНР врачами борьбу с коронавирусом

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с участниками делегации врачей из КНР вопросы борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

О состоявшемся совещании градоначальник сообщил в Twitter

С прибывшей в Алматы делегацией врачей из КНР обсудили вопросы обмена опытом по борьбе с коронавирусом. В том числе массового тестирования, профилактики, лечения и реабилитации пациентов, а также подготовки и постоянного обучения медработников", - написал Сагинтаев.

В Алматы, по состоянию на вечер 21 апреля, зарегистрировано 693 случаев коронавирусной инфекции . Показатель заболеваемости составил 33,9 случаев на 100 тысяч населения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства