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Алексей Цой представил главе государства перечень мер по борьбе с коронавирусом

30.06.2020, 10:14 30349
Алексей Цой представил главе государства перечень мер по борьбе с коронавирусом
Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе совещания в Аккорде представил план по борьбе с коронавирусом в стране, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе совещания, новый глава Минздрава отметил невысокий уровень летальности в РК по сравнению с другими странами.
 
Однако, по его словам, на время ограничительных мер у населения не сформировались навыки социального дистанцирования. После послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой характер с активной внутренней и внешней миграцией.
 
По его мнению, беспокойство населения связано с неопределенностью срока пандемии, отсутствием в настоящее время эффективных методов лечения и профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне. 
 
Глава Минздрава перечислил 10 основополагающих мер, "основанных на разговоре с населением и принятии факта сосуществования с COVID-19 в ближайшие годы":
 
 - разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;
 
 - ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;
 
 - повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;
 
 - расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;
 
 - организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;
 
 - максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;
 
 - внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;
 
 - оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;
 
 - изменение порядка захоронения;
 
 - повышение эпиднастороженности граждан.
 

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