Алексей Цой представил главе государства перечень мер по борьбе с коронавирусом

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе совещания в Аккорде представил план по борьбе с коронавирусом в стране, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания, новый глава Минздрава отметил невысокий уровень летальности в РК по сравнению с другими странами.

Однако, по его словам, на время ограничительных мер у населения не сформировались навыки социального дистанцирования. После послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой характер с активной внутренней и внешней миграцией.

По его мнению, беспокойство населения связано с неопределенностью срока пандемии, отсутствием в настоящее время эффективных методов лечения и профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне.

Глава Минздрава перечислил 10 основополагающих мер, "основанных на разговоре с населением и принятии факта сосуществования с COVID-19 в ближайшие годы":

- разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;

- ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;

- повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

- расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

- организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

- максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

- внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

- оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

- изменение порядка захоронения;

- повышение эпиднастороженности граждан.

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