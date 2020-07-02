Тенгизшевройл объявил о временной приостановке части работ из-за пандемии

Актау. 1 июля. Kazakhstan Today - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) подтверждает, что распространяемый в социальных сетях приказ "Об объявлении простоя" является действительным и распространяется на работников ТШО, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях жители Актау стали распространять приказ "Об объявлении простоя" в компании ТОО "Тенгизшевройл". В пресс-службе компании сообщили, что в рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 ТШО временно приостановил некоторые некритичные проекты, сообщает портал "Лада"

Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК. На сегодняшний день данный приказ затрагивает около 8% от общей штатной численности ТОО "Тенгизшевройл"", - рассказали в пресс-службе ТОО "Тенгизшевройл".

В компании отметили, что в настоящее время производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев.

Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77%, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ "критического пути" реализации проекта. Хотелось бы ещё раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала", - отметили в ТШО.

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