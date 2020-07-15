Регионы обеспечены месячным запасом жаропонижающих и антибиотиков - Минздрав

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В регионах сформирован месячный запас жаропонижающих, антибактериальных препаратов. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

С учетом отечественного производства, на сегодня доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму более 2 млрд тенге", - проинформировал глава Минздрава в ходе заседания правительства.

Он рассказал, что 12 июля препараты были равномерно распределены и доставлены между регионами.

15 и 17 июля планируется организация дополнительно двух рейсов из Индии и одного рейса - из Российской Федерации. Запас лекарственных средств будет поддерживаться за счет организации еженедельных поставок. Отечественными производителями наращиваются производственные мощности. С июля ежемесячное обеспечение составит более 600 тыс. упаковок востребованных лекарств", - сообщил он.

По словам главы МЗРК, на сегодняшний день в инфекционных и провизорных стационарах имеется в наличии 966 единиц стационарных аппаратов ИВЛ при имеющихся 1 553 реанимационных коек.

Вместе с тем с учетом прогноза Национального центра общественного здравоохранения по развитию заболеваемости населения "COVID-19", в целом по Республике потребуется наличие порядка 6365 реанимационных коек, для оснащения которых дополнительно необходимо будет закупить 4093 стационарных аппаратов ИВЛ (с учетом имеющихся в настоящее время 966 единиц, и закупаемых 1306 единиц), что обеспечит готовность объектов здравоохранения к худшему сценарию", - пояснил он.

Данную потребность (4093 единиц), по словам Цоя, предлагается покрыть следующим образом:

- 460 единиц на сумму 5,5 млрд тенге за счет высвободившихся средств займа Всемирного банка;

- 409 единиц на сумму 4,9 млрд тенге в рамках средств и резервов местных бюджетов акиматов регионов, что составит не менее 10% от дополнительной потребности;

- более трех тысяч единиц на сумму 38,7 млрд тенге из резерва правительства предлагается закупить у отечественных производителей с учетом локализации и запуска отечественного производства.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития уже с августа будет налажено промышленное производство аппаратов ИВЛ и первая партия в количестве 595 единиц поступит в организации здравоохранения.

Кроме того, с учетом прогноза 8487 коек, или не менее 20% от общего количества разворачиваемого коечного фонда должны быть обеспечены оксигенотерапией.

Во всех регионах имеются местные производители и поставщики кислорода и кислородных концентраторов (более 95 производителей и поставщиков кислорода, более 15 поставщиков кислородных концентраторов), в этой связи прошу Акимов регионов взять на личный контроль и обеспечить имеющиеся и вновь разворачиваемые койки медицинским кислородом", - сказал министр.

В заключении он сообщил, что в соответствии с поручением главы государства, министерством разработан проект Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии, предусматривающий закрепление мероприятий на центральном и местном уровнях. В настоящее время завершается процедура согласования проекта плана с 14 заинтересованными государственными органами.

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