Антикор ВКО мониторит распределение гумпомощи из Турции

Усть-Каменогорск. 27 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба по ВКО совместно с представителями областной прокуратуры и при участии членов специальной мониторинговой группы проводит мониторинг распределения бесплатной гуманитарной помощи в ВКО, передает Kazakhstan Today.

В Усть-Каменогорске распределяется гуманитарный груз, поступивший из Турции и Узбекистана. Обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и средствами защиты от вируса является первостепенными задачами, поставленными перед уполномоченным органом. Антикоррупционной службой и другими правоохранительными органами совместно с общественностью проводится работа по недопущению хищения гуманитарной помощи.

В рамках гуманитарной помощи из Турции, в склады управления здравоохранения поступили медицинские изделия: маски N95 - 3000 штук; маски одноразовые трехслойные - 9450 штук; защитные комбинезоны - 2000 штук, защитные экраны -100 штук; таблетки гидроксихлорохин - 600 штук.

В рамках гуманитарной помощи из Узбекистана поступили медицинские изделия: перчатки хирургические - 36 250 штук, перчатки нитриловые - 5200 штук; гигиенические перчатки - 5800 штук; нестерильные медицинские перчатки - 70 500 штук; маски медицинские нестерильные - 58 800 штук; маска лицевая гигиеническая -58 800 штук.

По словам сотрудника Антикоррупционной службы Жакыпбаева, на сегодняшний день обеспечение индивидуальными средствами защиты и лекарственными препаратами медицинские организаций помогает в кратчайшие сроки выйти из условий карантина. Общественники отслеживают маршрут гуманитарной помощи с момента поступления в область до поступления конечному потребителю.

Вся поступающая помощь будет распределяться между учреждениями здравоохранения области, то есть между городскими и районными больницами региона.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах распространялись фейковые новости о задержке крупной партии гуманитарной помощи из Турции, которой якобы препятствует казахстанская сторона. Позднее слухи опровергли в ряде ведомств, уточнив, что гуманитарная помощь не задерживалась, она была собрана за несколько дней и простояла готовой к отправке не больше, чем того требовалось, чтобы решить вопрос с разрешением на ввоз медматериалов.

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