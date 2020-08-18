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В ВКО прибыла гуманитарная помощь из США

17.08.2020, 20:33 12070
Усть-Каменогорск. 17 августа. Kazakhstan Today -17 августа на склад управления здравоохранения ВКО из США в качестве гуманитарной помощи доставлено 10 600 медицинских масок и 730 медицинских халатов, передает Kazakhstan Today. 
 
Менеджеры проектного офиса "Шыгыс - Адалдык аланы" осуществляли контроль за поступающими на склад медицинскими предметами.
 
Гуманитарная помощь будет доставлена в государственные больницы и поликлиники региона с установленным распределением.
 
В целях обеспечения прозрачности при контроле обоснованности приема и распределения лекарственных средств, поступивших в организации здравоохранения области, мониторинг осуществляется с участием сотрудников управления превенции и добропорядочности регионального департамента антикоррупционной службы и проектного офиса "Шыгыс - Адалдык аланы".
 
13 августа гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области.
 

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