В ВКО прибыла гуманитарная помощь из США

Усть-Каменогорск. 17 августа. Kazakhstan Today -17 августа на склад управления здравоохранения ВКО из США в качестве гуманитарной помощи доставлено 10 600 медицинских масок и 730 медицинских халатов, передает Kazakhstan Today.

Менеджеры проектного офиса "Шыгыс - Адалдык аланы" осуществляли контроль за поступающими на склад медицинскими предметами.

Гуманитарная помощь будет доставлена в государственные больницы и поликлиники региона с установленным распределением.

В целях обеспечения прозрачности при контроле обоснованности приема и распределения лекарственных средств, поступивших в организации здравоохранения области, мониторинг осуществляется с участием сотрудников управления превенции и добропорядочности регионального департамента антикоррупционной службы и проектного офиса "Шыгыс - Адалдык аланы".

13 августа гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области.

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