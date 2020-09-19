В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 6 человек

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 сентября зарегистрирован 1689 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3835 человека, среди которых 40 детей. В стационарах находится – 1967 пациент, на амбулаторном уровне - 1868.

100 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 15 – на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 55 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 579, летальных случаев - 337, выздоровевших - 26 533.

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