Мамин поручили усилить меры соблюдения санитарных требований

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По словам главы правительства, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в настоящее время стабильная. Показатель репродуктивности инфекции составляет 0,93, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

Вместе с тем, по мнению премьер-министра, с учетом нестабильности эпидемии в мире и ряде приграничных стран, следует усилить меры соблюдения санитарных требований. Аскар Мамин поручил заинтересованным госорганам и акиматам регионов обеспечить стопроцентную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Министерству здравоохранения поручено до 15 октября закупить и передать регионам необходимую технику, оборудование и средства защиты. Министерствам внутренних дел и здравоохранения совместно с акиматами дано поручение усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных требований, пресекать любые нарушения санитарного режима. Меры по усилению санитарно-карантинного контроля в отношении лиц, прибывающих на территорию Казахстана из-за рубежа, будут рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии.





Министерству здравоохранения совместно с "СК-Фармация" и акиматами обеспечить наличие лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптеках. Необходимо проводить контроль в регионах за ценами на лекарственные препараты", - сказал А. Мамин.

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