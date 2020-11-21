В Ухане коронавирус обнаружили на упаковке импортной говядины

Ухань. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Ухане коронавирус обнаружили на упаковке говядины, завезенной в страну из Бразилии, передает Kazakhstan Today.

Образец упаковки импортной замороженной говядины в городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, дал положительный результат на COVID-19", - сообщает Синьхуа со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Данный образец был обнаружен в партии из 1313 блоков импортных замороженных говяжьих продуктов весом 27 тонн, которые были ввезены в страну из Бразилии через Тяньцзиньскую таможню и были доставлены на холодильный склад в Ухане 25 сентября. Уже известно, куда поступила эта продукция. В настоящее время проводится соответствующее расследование.

Местные власти опечатали соответствующие товары, продезинфицировали складские помещения и организовали тесты на нуклеиновые кислоты для персонала. По итогам все результаты тестов на коронавирус 400 проб окружающей среды, взятых из холодильного склада, 115 образцов упаковки и у 145 работников склада оказались отрицательными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее власти города распорядились провести тщательную проверку всех импортных замороженных продуктов питания по всему городу.

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