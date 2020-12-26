В СКО смягчили карантин

Петропавловск. 25 декабря. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, передает Kazakhstan Today.

Постановление вступает в силу в ноль часов 26 декабря. В регионе сохраняются основные запреты, но есть ряд послаблений.

В СКО с 26 декабря разрешается работа кинотеатров с 10.00 до ноля часов при условии заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Под запретом остается проведение акций.

Доставка товаров на территории области теперь может работать с 08.00 до ноля часов, а не до 22.00, как прежде.

Ранее до 5 января продлили карантин в Карагандинской области. Также до 5 января карантин был продлен в Костанайской области.

По состоянию на 23.59 24 декабря в Казахстане зарегистрировано 150 198 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 150 198 случаев.

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