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Когда вакцину от КВИ получат депутаты и министры

24.02.2021 5185
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов в ходе брифинга в СЦК рассказал, когда вакцину от КВИ получат депутаты парламента и члены правительства, передает Kazakhstan Today. 
 

Они подлежат вакцинации наравне с государственными служащими. Этот этап будет проводиться после полноценной вакцинации медицинских работников, педагогов, военнослужащих. Ориентировочно это произойдет в конце марта - начале апреля. Вакцинировать будем любой доступной на тот момент вакциной. Скорее всего, это будет "Спутник V"", - сказал Ерлан Киясов.

 
Ранее Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса Республики Казахстан приняла ряд решений, направленных на смягчение карантина в "зеленых" и "желтых" зонах по коронавирусу, а главный государственный санитарный врач назвал условие, при котором возможно полное снятие карантина.
 

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