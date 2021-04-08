В Минздраве рассказали, станет ли вакцинация от КВИ обязательной

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НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова напомнила, что вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям. Это отражено в соответствующем постановлении правительства, в котором утвержден национальный календарь прививок РК. Хотела бы отметить, что любая вакцинация является необязательной и с обязательным информированным согласием пациента, получающего вакцинацию. То есть всегда можно отказаться. И, если вы хотите вакцинироваться, то обязательно даете информированное согласие", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Ранее министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал , почему президент страны Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", а не препаратом отечественной разработки.

По состоянию на 23.59 6 апреля в Казахстане зарегистрировано 258 917 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля, в "красной" зоне находятся : Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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