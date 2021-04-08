В Минздраве рассказали, станет ли вакцинация от КВИ обязательной

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На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям. Это отражено в соответствующем постановлении правительства, в котором утвержден национальный календарь прививок РК. Хотела бы отметить, что любая вакцинация является необязательной и с обязательным информированным согласием пациента, получающего вакцинацию. То есть всегда можно отказаться. И, если вы хотите вакцинироваться, то обязательно даете информированное согласие", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Ранее министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, почему президент страны Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", а не препаратом отечественной разработки.
По состоянию на 23.59 6 апреля в Казахстане зарегистрировано 258 917 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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