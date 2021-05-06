Глава Минздрава прокомментировал информацию о принудительной вакцинации

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил на вопрос, известно ли ему о случаях принудительного вакцинирования казахстанцев от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Однозначно, вся вакцинация идет на добровольной основе. И если какие-то такие перегибы где-то есть, то это персональное решение отдельных граждан, что мы не поддерживаем", - сказал Алексей Цой.

Он добавил, что Министерство здравоохранения придерживается постулата о том, что вакцинация добровольная.

Ранее в ходе заседания мажилиса депутаты палаты призвали министра здравоохранения Алексея Цоя пояснить, считается ли вакцинированным человек, получивший лишь один компонент вакцины. Также депутат мажилиса Лариса Павловец, констатировав, что в уточненном бюджете на борьбу с COVID-19 дополнительно выделяется 265 млрд тенге, выразила обеспокоенность темпами вакцинации населения. В свою очередь, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин назвал "эквилибристикой" статистику Минздрава по вакцинации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства