В ВКО разрешили посещать туристские зоны

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление, регулирующее меры посещения курортов региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрешить в туристско-рекреационных зонах подготовку к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Разрешены с 1 июня 2021 года рекреационный и другие виды туризма с приемом населения (туристов) в местах размещения и отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, оздоровительные учреждения, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания).

Для посещения Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь и санатория "Рахмановские ключи": разрешается допуск на объекты туристско-рекреационной зоны без проверки статуса отдыхающих (посетителей) при предоставлении ими документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток, 72 часов (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих или документа (электронной версии паспорта вакцинации), подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, при предъявлении на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED.

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