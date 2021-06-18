Бекшин: Заболеваемость коронавирусом в Алматы в июне снизилась вдвое

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что в июне заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась в два раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 12 июня Алматы находится в "зеленой" зоне. С начала месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 2 раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%", - сообщил Ж. Бекшин, выступая на площадке региональной службы коммуникаций.

Он подчеркнул, что заболеваемость никуда не делась - только за прошедшие сутки в Алматы зафиксировано 112 новых случаев заражения КВИ. Бекшин также отметил, что на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки важнейшей задачей остается вакцинация населения, и напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.

Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 7 дней - с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам "зеленой" зоны", - пояснил главный санврач Алматы.

Он добавил, что в настоящее время подготовлено новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы, которое вступит в силу с 19 июня. Согласно новому документу, будет определен ряд послаблений для бизнеса.

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