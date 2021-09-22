В США от ковида скончалось больше людей, чем от испанского гриппа в начале прошлого века

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ВАШИНГТОН. 21 СЕНТЯБРЯ - Коронавирус в США унёс больше жизней, чем эпидемия "испанки" в начале прошлого века, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество смертей от коронавируса в США достигло 676 тысяч, что превышает число погибших от эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах", - сообщает агентство Хабар со ссылкой на life.ru.

Ранее именно пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в истории Соединённых Штатов. Она унесла жизни 675 тысяч человек.

Число жертв ковида в США продолжает увеличиваться на фоне распространения Дельта-штамма. Особенно много случаев зафиксировано в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. Как следует из данных медицинских властей, средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более 2 тыс. человек.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты давно держат статус "лидера" по количеству заболевших и умерших от коронавируса. На сегодняшний день в стране зафиксировано в общей сложности 43 153 258 случаев заражения. От ковида скончались 695 894 человека.

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