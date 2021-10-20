Акимы будут нести личную ответственность за невыполнение плана вакцинации

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на утро 20 октября в Алматинской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 21 случай среди детей до 14 лет, пять - среди студентов. Темп прироста составил 0,2%.

Стоит отметить, что всего в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 40 065 - с симптомами.

Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне - 0,3%. На последней неделе отмечается рост в Алакольском, Каратальском, Саркандском районах и городе Текели.

Заболеваемость в разрезе регионов области: Аксуский - 1, Балхашский - 6, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 2, Жамбылский - 10, Илийский - 3, Карасайский - 4, Каратальский - 8, Кегенский - 2, Кербулакский - 2, Коксуский - 3 , Панфиловский - 14, Талгарский - 9, Уйгурский - 5, Талдыкорган - 44, Текели - 3, Капшагай - 4.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.