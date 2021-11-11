Цой: Вакцинацию детей от коронавируса будут проводить в школах

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Вакцинацию школьников от коронавирусной инфекции будут проводить в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня на заседании правительства РК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, для вакцинации детей, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 тысяч доз, что позволит охватить 2 млн 115 тысяч человек.

По его словам, вакцинации подлежат дети в возрасте 12 - 17 лет, женщины в сроке 16 - 37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов.

Исторически вакцинация детей проводилась в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против коронавирусной инфекции также будет осуществляться в организациях образования", - сказал министр.





Он отметил, что вакцинацию будут проводить только при наличии добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних.

Алексей Цой обратился к главе правительства с просьбой поручить акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента совместно с Министерствами информации и общественного развития, образования, здравоохранения обеспечить информирование педагогов, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ.

Акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено обеспечить:

- подготовку прививочных пунктов в соответствии с Санитарными правилами;

- установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины;

- соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцины;

- подготовку медицинских работников.