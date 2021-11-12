МИД РФ: Россия поддерживает инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации

МОСКВА. 11 НОЯБРЯ - Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет на этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - сказала Захарова.
По ее словам, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран". Захарова обратила внимание, в частности, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.
В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран", цитирует представителя российского МИД ТАСС.
При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения.
Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.