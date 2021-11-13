Бекшин: В Алматы пока нет требования об обязательном "зеленом" статусе для посещения ТРЦ

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 955 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 103;

в городе Алматы - 149;

в городе Шымкенте - 31;

в Акмолинской области - 88;

в Актюбинской области - 22;

в Алматинской области - 66;

в Атырауской области - 27;

в ВКО - 88;

в Жамбылской области - 14;

в ЗКО - 36;

в Карагандинской области - 110;

в Костанайской области - 118;

в Кызылординской области - 31;

в Мангистауской области - 13;

в Павлодарской области - 134;

в СКО - 169;

в Туркестанской области - 21.

На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353 КВИ+ и 5054 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6609 пациентов;

- на амбулаторном уровне - 28 798 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 514 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 127 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 89 пациентов.

За сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 912 611 человек от COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 ноября 2021 года зарегистрировано 12 402 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 25 человек.

11 ноября 2021 года зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 007 летальных случаев - 5090.

На 13 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 8 521 371 человек, вторым компонентом - 7 800 190 человек.

В "красной" зоне находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

В "зеленой" - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.