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Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

29.12.2021, 08:43 13711
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 28 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 68,
 
в городе Алматы - 52,
 
в городе Шымкенте - 14,
 
в Акмолинской области - 36,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 14,
 
в Атырауской области - 10,
 
в ВКО - 27,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 9,
 
в Карагандинской области - 56,
 
в Костанайской области - 26,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 38,
 
в СКО - 31,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 718 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 958 995 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 977 человек (14 954 КВИ+ и 2 023 КВИ-), из них: в стационарах - 2524 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 453.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 221 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 67, на аппарате ИВЛ - 41.

По данным Минздрава, с 13 марта по 28 декабря в РК зарегистрировано 12 997 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 27 декабря скончались 11 человек.
 
Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 72 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 119 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 089, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76 852.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 28 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 965 031 человек, вторым - 8 488 453.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 252 758, беременные женщины - 17 963, кормящие женщины - 43 870. Второй дозой: подростки - 95 800, беременные женщины - 6357, кормящие женщины - 16 261.
 

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Тест-систему для выявления омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые

30.12.2021, 13:45 751
МОСКВА. 30 ДЕКАБРЯ -Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", сибирские ученые разработали тест-систему. Система позволит одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму омикрон, заявили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
 
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени Кирова.
 

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.

 
Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19

30.12.2021, 08:45 2771
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 29 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 386 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 85,
 
 в городе Алматы - 62,
 
 в городе Шымкенте - 11,
 
 в Акмолинской области - 34,
 
 в Актюбинской области - 3,
 
 в Алматинской области - 10,
 
 в Атырауской области - 18,
 
 в ВКО - 14,
 
 в Жамбылской области - 6,
 
 в ЗКО - 11,
 
 в Карагандинской области - 58,
 
 в Костанайской области - 33,
 
 в Кызылординской области - 4,
 
 в Мангистауской области - 0,
 
 в Павлодарской области - 44,
 
 в СКО - 41,
 
 в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1 990 КВИ-), из них в стационарах - 2 418 пациент, на амбулаторном уровне - 14 318.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 217 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 43.
 
По данным Минздрава, с 13 марта по 29 декабря в РК зарегистрировано 13 005 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 28 декабря скончались восемь человек.
 
Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76 925.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 29 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 976 006 человек, вторым - 8 502 383.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 265 373, беременные женщины - 18 821, кормящие женщины - 45 910. Второй дозой: подростки - 104 428, беременные женщины - 6939, кормящие женщины - 17 637.
 

МВК поддержала предложение Минздрава об ужесточении карантина

29.12.2021, 21:20 7886
МВК поддержала предложение Минздрава об ужесточении карантина
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта, сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
 
Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим зеленый статус. В случае выявления штамма Омикрон на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и так далее. 
 
При развитии пессимистичного сценария, межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП "Атамекен" совместно с АО "Казпочта" и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих зелёного статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.
 
Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям: город Нур-Султан (17,2%), Алматы (28,7%), Шымкент (22,9%), Алматинская (29,2%), Атырауская (23,9%), Мангистауская (31,1%) и Туркестанская (24,8%) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.
 
В этой связи акиматам регионов, совместно с Министерством здравоохранения вице-премьер поручил увеличить работу в данном направлении, в том числе по вакцинации членов олимпийской делегации, а также иммунизации целевых групп препаратом Pfizer.
 
По состоянию на 23.59 28 декабря в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
О планах допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с зеленым статусом в Ashyq стало известно 28 декабря. 
 

Минздрав: Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности

28.12.2021, 13:28 21316
Минздрав: Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности
Фото: pacificsciencecenter.org
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев предупредил казахстанцев о высоком коэффициенте распространенности нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, являются высокие темпы распространения варианта Омикрон в мире. На 30 ноября новый штамм был выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - уже в 110 странах мира.
 

Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнул Буркитбаев.

 
Как сообщалось ранее, Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. 
 
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
Во Всемирной организации здравоохранения также предполагают, что новым штаммом коронавируса Омикрон могут заразиться как ранее переболевшие, так и вакцинированные
 
 

Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин

28.12.2021, 10:53 23966
Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин
Фото: УВП города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр поручил повысить темпы массовой ревакцинации населения, активизировав соответствующую информационно-разъяснительную работу. 
 

Необходимо усилить работу по массовой ревакцинации. В первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около девяти миллионов человек", - сказал Мамин. 

 
Прививаться будут граждане, для которых в зависимости от вида поставленной ранее вакцины прошло шесть месяцев с момента вакцинации вторым компонентом, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Также с учетом роста заболеваемости в мире Мамин обратил особое внимание на строгую обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима в помещениях и общественном транспорте, а также социальной дистанции в местах скопления людей.
 
Напомним, на сегодняшний день вакцинировано более 9 млн человек первым компонентом — это почти 80% взрослого населения, и около 8,5 млн человек, или 75% взрослого населения — вторым компонентом. 

Подростков привито первым компонентом 242 тысяч человек, вторым компонентом — около 90 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 450 тысяч человек
 

Поставка 1 млн доз "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года

28.12.2021, 10:23 24516
Поставка 1 млн доз "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года
Фото: pixabay
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова сообщила о сроках поставки российской вакцины "Спутник Лайт" в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Есмагамбетовой, в Казахстан в период с декабря по январь планируют поставить 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Всего в первом квартале 2022 года ожидается поствка 1 млн доз "Спутника Лайт".
 
Она отметила, что Казахстан и Россия уже провели предварительные переговоры по вопросам поставки.

Ранее и. о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев сообщил, в Казахстан поставят еще 5 млн доз вакцины. 
 

Буркитбаев: Казахстан ожидает поставку еще 5 миллионов доз вакцины

28.12.2021, 10:03 25531
Буркитбаев: Казахстан ожидает поставку еще 5 миллионов доз вакцины
Фото: astana.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ – В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%, сообщил в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, эпидемиологическая ситуация РК по коронавирусной инфекции стабильная. Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев - с отрицательным.
 

Согласно матрице оценки эпидситуации, на сегодняшний день 15 регионов Республики Казахстан находятся в "зеленой" зоне. В "желтой" зоне два региона - Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан. В "красной" зоне регионов нет. Репродуктивное число составляет 0,95", - проинформировал Буркитбаев.

 
Также, по его данным, стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими.
 

С сентября месяца отмечается стабильное превышение выздоровевших над заболевшими до 30 процентов", - уточнил он.

 
Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения, по данным ВОЗ, все разрешенные вакцины против COVID-19 продемонстрировали эффективность. Вместе с тем, согласно результатам ряда зарубежных исследований, у вакцинированных защита от инфекции снижается через шесть месяцев в среднем в 1,8 раза.
 

В настоящее время важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ. Местным исполнительным органам необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения", - сказал Буркитбаев.

 
На текущий момент ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тысяч уже ревакцинированы. На ревакцинацию в наличии имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз, уточнил он.
 

В республике продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего взрослого населения", - сказал и. о. министра здравоохранения.

 
А также сообщил, что с начала проведения вакцинации 95% заболевших и 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходятся на невакцинированных.
 
 

 

В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq

28.12.2021, 09:08 26906
В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в ТРЦ, торговые дома, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки, отделения "Казпочты", ЦОНы только лицам, имеющим "зеленый" статус по приложению Ashyq", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев на заседании правительства.

 
Данную норму предлагается ввести с 5 января 2022 года, уточнил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23.59 27 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 553 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

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