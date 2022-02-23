Казахстан одобрил применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М"

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По данным фонда, Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло решение одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".
В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков.
Спутник М" - это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых", - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности "Спутник М" среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения.
Отмечается, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник V" позволяет сформировать сильный и более продолжительный иммунный ответ против коронавируса, включая штамм Омикрон, по сравнению со многими другими вакцинами.
В частности, уникальное сравнительное исследование, проведенное в Национальном Институте им. Лаззаро Спалланцани, ведущем итальянском исследовательском институте в сфере инфекционных заболеваний, продемонстрировало более чем в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к штамму Омикрон (B.1.1.529) по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации).
Данные исследования в Институте Спалланцани подтверждают результаты отдельного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, согласно которым "Спутник V" вырабатывает сильный нейтрализующий иммунный ответ против штамма Омикрон, который в дальнейшем который существенно усиливается при бустировании однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), отметили в фонде.