Алматы близок к "красной" зоне по коронавирусу

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 454 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 309 888 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению КВИ, новые случаи зарегистрированы:

в городе Нур-Султане - 118;

в городе Алматы - 200;

в городе Шымкенте - 23;

в Акмолинской области - 7;

в Алматинской области - 30;

в Атырауской области - 16;

в ВКО - 3;

в Жамбылской области - 17;

в ЗКО - 1;

в Карагандинской области - 11;

в Костанайской области - 3;

в Кызылординской области - 12;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 5;

в СКО - 3;

в Туркестанской области - 3.

По данным Минздрава РК, 9 июля зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек (2777 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2546 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов. Пациентов в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ нет.

В Казахстане на 11 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 532 368 человек, II компонентом - 9 315 917 человек. Ревакцинировано 4 866 813 человек.