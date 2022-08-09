Число заболевших коронавирусом в Казахстане снизилось

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 368 205 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 301,
в городе Алматы - 202,
в городе Шымкенте - 12,
в Акмолинской области - 89,
в Актюбинской области - 28,
в Алматинской области - 12,
в Жетысуской области - 24,
в Атырауской области - 26,
в ВКО - 10,
в Абайской области - 22,
в Жамбылской области - 40,
в ЗКО - 49,
в Карагандинской области - 327,
в Улытауской области - 2,
в Костанайской области - 63,
в Кызылординской области - 25,
в Мангистауской области - 16,
в Павлодарской области - 83,
в СКО - 26,
в Туркестанской области - 16.
В Казахстане за сутки 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 327 732 человека.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан.
На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 116 человек (26 804 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находится 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 650 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
По данным Минздрава, 6 августа зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
1 человек скончался от КВИ+.
В Казахстане по состоянию на 8 августа I компонентом провакцинировано 10 800 688 человек, II компонентом - 10 534 343 человека. Ревакцинирован 5 154 381 человек.