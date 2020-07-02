Аким Павлодарской области поручил создать 3 тыс. резервных коек

Павлодар. 1 июля. Kazakhstan Today - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поручил увеличить до 2,5 тыс. число провизорных и создать еще 3 тыс. резервных коек, передает Kazakhstan Today.

Для целей создания дополнительных коек будут задействованы ресурсы медицинского центра "Евразия" в Аксу, санатория "Мойылды" и др. Также планируется развернуть круглосуточный приемно-сортировочный стационар на базе Дворца спорта "Баянтау" в Павлодаре.

На сегодняшний день в стационарах Павлодарской области работают 1193 медика, в том числе 763 - в провизорных. Аким области поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть варианты привлечения студентов-медиков, волонтеров, ветеранов здравоохранения и внести конкретные предложения в самое ближайшее время.

Кроме того, поручено наладить сотрудничество с фармацевтическими компаниями и дистрибьюторами путем заключения меморандумов для обеспечения медицинских организаций лекарствами.

Глава региона подчеркнул важность эффективных коммуникаций между медицинскими службами и жителями региона.

Жители должны получать понятную, полную и достоверную информацию по одному звонку", - сказал аким.

Он также поручил отслеживать состояние пациентов, проходящих лечение на дому. Врачам необходимо регулярно связываться с ними посредством видеосвязи, наблюдать и консультировать так, чтобы ни один пациент не остался без внимания медиков.

Для разрешения вопросов, возникающих в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в области, создан оперативный штаб для координации мер против COVID-19 под руководством акима области.

"Поручаю ежедневно отслеживать ситуацию по каждому направлению и незамедлительно поднимать вопросы и вносить предложения по их решению, независимо от дня недели и времени суток. Я на связи 24/7. Времени на бюрократические процедуры нет" - заключил Скаков.





Отмечается, что за прошлую неделю число провизорных коек в области выросло в 2,4 раза и достигло 1852. На сегодня они заполнены на 94,2%.

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