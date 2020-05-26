Акимам Темиртау и Бухаржырауского района Карагандинской области объявлены выговоры из-за вспышки коронавируса

Караганда. 25 мая. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек пришел к выводу, что упущения в действиях санитарной службы и акиматов привели к вспышке коронавируса в Темиртау и посёлке Ботакара, передает Kazakhstan Today.

Женис Касымбек назвал слабой работу по недопущению распространения инфекции, объявил выговоры акимам Темиртау и Бухаржырауского района и рекомендовал принять соответствующие меры к руководителям санитарной службы, сообщает пресс-служба областного акимата.

Картина прошедшей недели показала, что акимы в отдельных регионах недооценивают реальную угрозу распространения коронавируса. Нет оперативности, взаимодействия с другими госорганами. Ослаблена работа по сохранению стабильной эпидситуации. Прямой результат этого, а именно не вовремя принятых мер, - вспышка в Темиртау и Ботакаре. В связи с этим объявляю дисциплинарное взыскание в виде выговора акимам Темиртау и Бухаржырауского района", - заявил Женис Касымбек на аппаратном совещании.

Он отметил, что наказание последовало не за рост заболевших, а за слабую работу, упущенное время и не вовремя начатое эпидрасследование.

Специально поясняю, чтобы все акимы правильно поняли, чтобы потом не начали занижать собственные показатели. На прошлой неделе основной прирост произошёл из-за вспышки на руднике Нурказган. Есть факты, что инфицированные поехали в другие города и приняли участие в семейных мероприятиях. Все эти очаги мы знаем. Они локализованы. Но это можно было предотвратить, если бы на местах санитарные врачи и акимы своевременно приняли совместное решение", - сказал аким.

Он поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-карантинных требований и информационно-разъяснительную работу.

Я сам вечером хожу по городу. Масок никто не носит, в парках и скверах собираются большие компании, а дистанцию не соблюдают. Акимы городов и районов, требуйте от своих подчинённых, чтобы они объясняли людям необходимость соблюдения санитарных требований. В первую очередь это забота о жителях", - подчеркнул Женис Касымбек.

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