Акимат Алматы рассказал о результатах усиления карантина

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Алматы рассмотрели промежуточные итоги анализа соблюдения горожанами режима усиленного карантина, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы в целях стабилизации эпидемиологической ситуации с 5 июля действуют строгие ограничительные меры. По итогам анализа проводимой работы председатель Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы, заместитель акима города Ержан Бабакумаров провел совещание по усилению работы по обеспечению режима карантина.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя комиссии, руководитель департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин, руководство департамента полиции, а также акимы районов.

Председатель комиссии обратил внимание на вопросы соблюдения горожанами домашнего карантина и усиления разъяснительной работы с населением в местах повышенного скопления, усиления контроля над соблюдением ограничительных мер субъектами предпринимательства.

Ежедневно в городе в целях обеспечения соблюдения усиленного эпидемиологического режима работают порядка 35 мобильных групп. С 5 июля проведен мониторинг 1282 объектов, выявлено 121 нарушение режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований. Приостановлена добровольно деятельность 63 объектов. Кроме того, мониторинговыми группами проводятся разъяснительные работы по объектам, чья деятельность разрешена и находятся на контроле, а также осуществляется мониторинг по фактам обращений горожан.

Количество активных горожан, вышедших из своих домашних зон, уменьшается. Однако анализ показывает, что сохраняется высокий уровень концентрации населения в ряде микрорайонов города. Акимам районов совместно с местной полицейской, эпидемиологической службами поручено обеспечить соблюдение горожанами введенных ограничительных мер. В частности, поручено усилить разъяснительную работу и обратную связь с населением. В местах массового скопления людей будет усилена работа по дезинфекционной обработке.

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