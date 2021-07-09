Аллергия не является противопоказанием для вакцинации - эксперт

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АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще и против COVID-19 в частности. Такое мнение высказал руководитель Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней, профессор Таир Нурпеисов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Главный миф, связанный с вакцинацией против COVID-19: аллергикам вакцинация противопоказана. Сама по себе аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще и против COVID-19 в частности. Позиция специалистов Республиканского аллергоцентра совпадает с международными данными, в том числе опубликованными в согласительном документе Европейской Академии аллергологии и клинической иммунологии", - рассказал профессор.

По его словам, временным противопоказанием к проведению вакцинации может стать обострение аллергического заболевания. В то же время в период отсутствия симптомов заболевания вакцинация таким пациентам показана. Решение о длительности временного медотвода принимает непосредственно врач.

Противопоказанием к вакцинации не является также бронхиальная астма контролируемого течения, в том числе тяжелая. Однако перед прививкой стоит обратиться к своему лечащему врачу для оценки уровня контроля заболевания.

Эксперт также назвал состояния, при которых проведение вакцинации против COVID-19 противопоказано:

Абсолютным противопоказанием к проведению вакцинации относится наличие подтвержденных документально ранее перенесенных тяжелых жизнеугрожающих реакций (анафилактический шок, отек Квинке с асфиксией, синдром Лайелла и др.), а также непереносимость компонентов конкретной вакцины. Компоненты у разных типов вакцин кардинально отличаются, и всегда можно выбрать вакцину другого производителя, доступную в РК", - заявил Нурпеисов.

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