Фото: пресс-служба акима Алматы
АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По последним данным, в Алматы за сутки выявлено 124 случая КВИ с положительным ПЦР-тестом. Из них 101 случай с симптомами и 23 - без симптомов.
11 июня выписан всего - 131 человек, поступило - 77.
В инфекционных стационарах Алматы находится 802 человека (из них 41 ребенок). В ОРИТ всего - 76. На ИВЛ - 8, на неинвазивной ИВЛ - 28.
На амбулаторном наблюдении находится 1117 пациентов, с симптомами - 908 с легкой и средней степенью, без симптомов - 209.
Всего в городе зарегистрировано 71 436 случаев коронавируса (КВИ+) и 5957 случаев пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
В Алматы по состоянию на 11 июня вакцину получили 334 265 человек.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне - Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Всего в Казахстане 400 214 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 56 132 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства