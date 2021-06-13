Фото: пресс-служба акима Алматы

АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последним данным, в Алматы за сутки выявлено 124 случая КВИ с положительным ПЦР-тестом. Из них 101 случай с симптомами и 23 - без симптомов.





11 июня выписан всего - 131 человек, поступило - 77.





В инфекционных стационарах Алматы находится 802 человека (из них 41 ребенок). В ОРИТ всего - 76. На ИВЛ - 8, на неинвазивной ИВЛ - 28.

На амбулаторном наблюдении находится 1117 пациентов, с симптомами - 908 с легкой и средней степенью, без симптомов - 209.





Всего в городе зарегистрировано 71 436 случаев коронавируса (КВИ+) и 5957 случаев пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).





В Алматы по состоянию на 11 июня вакцину получили 334 265 человек.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.





В "желтой" зоне - Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.





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