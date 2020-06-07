Биртанов рассказал о второй волне заболеваемости COVID-19

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Вторая волна заболеваемости COVID-19 уже началась, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане умерло в два раза больше зараженных коронавирусом, чем указано в официальной статистке. 37 человек не включили в список жертв COVID-19. Чиновники объясняют: дело в том, что опасная инфекция у этих пациентов была лишь сопутствующим заболеванием, сообщает телеканал КТК





По последним данным, непосредственно от пневмонии нового типа в нашей стране скончались 52 человека.

По данным телеканала, летальность от COVID-19 в Казахстане сегодня не превышает 0,5%. Это один из самых низких показателей в мире. В то же время в стране растет количество инфицированных, вместе с ними и число тяжелых больных, которым требуется искусственная вентиляция легких. В реанимации сейчас 24 человека. По информации министра здравоохранения, в большинстве случаев вирус протекает бессимптомно. Люди даже не подозревают, что являются носителями.

Кроме того, Биртанов заявил: вторая волна заболеваемости уже началась. В апреле был пройден первый пик, после чего количество новых случаев пошло на спад. И вот с середины мая наблюдается новая вспышка. При этом казахстанцы по-прежнему относятся к правилам карантина несерьезно. Главный врач страны вновь призвал граждан соблюдать меры безопасности, но подчеркнул: жесткие ограничения тоже не выход.

Вызывает опасение, что в результате смягчения карантинных мер ожидаемо увеличилась активность населения, выросло число контактов. Мы видим рост количества заболеваний. Можно по-разному относиться к этому. Можно уйти на карантин теоретически и опять добиться снижения заболеваемости. Но практика показывает, что жесткий карантин - это не решение. Он может применяться в критических ситуациях, он уже дал свой эффект в первой волне, когда мы видели резкий подъем заболеваемости", - сказал Елжан Биртанов.

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