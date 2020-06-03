Более 20 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом в Алматы

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В Алматы 21 сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы, в информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров, сообщается на портале Сoronavirus2020.kz

В рамках профилактического осмотра в информационно-оперативном диспетчерском отделе выявлены 17 подтвержденных случаев COVID-19 среди диспетчеров службы скорой помощи и 4 случая среди старших врачей. В настоящий момент все заболевшие находятся на лечении, болезнь протекает в легкой форме", - сообщили в ведомстве.

Выявлены 27 человек из числа близких контактов, которые в настоящее время изолированы.

Служба скорой медицинской помощи работает в штатном режиме.

Для выяснения причинно-следственной связи заражений, в данный момент сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы проводится эпидемиологическое расследование.





По последним данным, в Алматы зарегистрировано 2676 случаев коронавируса, всего в РК - 11 571.

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