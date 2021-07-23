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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Более 5 млн человек провакцинировано в Казахстане первым компонентом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

I компонентом 5 009 408 человек провакцинировано в Казахстане на 22 июля 2021 года, II компонентом - 2 992 214 человек", - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Наибольшее количество людей, получивших прививку I компонентом, отмечено в Алматы - более 669 тыс. привитых первым компонентом. На втором месте Туркестанская область - привито более 515 тыс. граждан. На третьем - Алматинская область - более 513 тыс. привитых.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области - 91 530 привитых.

Как сообщалось ранее, агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции. На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы относитесь к возможности вакцинации от COVID-19?". 55% респондентов ответили, что пойдут на вакцинацию. 31% выбрали ответ "Нет, я не доверяю". 11% считают, что нет необходимости в вакцинации в связи с тем, что уже перенесли заболевание COVID-19. Ответ "Мне все равно" выбрали 3% опрошенных.

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