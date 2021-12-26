Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев

НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 24 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 458 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 83,
в городе Алматы - 44,
в городе Шымкенте - 4,
в Акмолинской области - 49,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 21,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 11,
в Карагандинской области - 59,
в Костанайской области - 42,
в Кызылординской области - 8,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 45,
в СКО - 46,
в Туркестанской области - 2.
В Казахстане за сутки 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 634 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них: в стационарах находится 2 776 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 433 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента, на аппарате ИВЛ - 56 пациентов.
По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 24 декабря 2021 года зарегистрировано 12 969 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 23 декабря скончались 9 человек.
23 декабря 2021 года зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 951, летальных случаев - 5207, выздоровевших - 76 390.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
24 декабря 2021 году в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 939 377 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 447 584 человек.
24 декабря 2021 году вакциной "Pfizer" провакцинировано: 1-м компонентом - 277 767 человек, 2-м компонентом - 92 448 человек. Из них первой дозой:
подростки - 222 327, беременные женщины - 16 081, кормящие женщины - 39 341. Второй дозой: подростки - 74 178, беременные женщины - 5 182, кормящие женщины - 13 084.