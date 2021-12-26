Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев

НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 24 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 458 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 83,

в городе Алматы - 44,

в городе Шымкенте - 4,

в Акмолинской области - 49,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 21,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 59,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 8,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 45,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане за сутки 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 634 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них: в стационарах находится 2 776 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 433 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента, на аппарате ИВЛ - 56 пациентов.

По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 24 декабря 2021 года зарегистрировано 12 969 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 23 декабря скончались 9 человек.

23 декабря 2021 года зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 951, летальных случаев - 5207, выздоровевших - 76 390.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

24 декабря 2021 году в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 939 377 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 447 584 человек.

24 декабря 2021 году вакциной "Pfizer" провакцинировано: 1-м компонентом - 277 767 человек, 2-м компонентом - 92 448 человек. Из них первой дозой:

подростки - 222 327, беременные женщины - 16 081, кормящие женщины - 39 341. Второй дозой: подростки - 74 178, беременные женщины - 5 182, кормящие женщины - 13 084.