Система Orphus

Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев

25.12.2021, 13:43 12676
Будет ли ревакцинироваться от коронавируса Токаев
Фото: instagram/Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали рассказал будет ли ревакцинироваться от коронавируса президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации Президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19. В соответствии с рекомендациями медиков, глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из вакцин, доступной для нашего населения", - написал в своем instagram Берик Уали.

 
Напомним, что массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря. Однако ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac.
 
В среду председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой сообщила, когда в Казахстане появиться вакцина "Спутник Лайт", также она сказала, что продолжаются переговоры с поставщиками касательно платной вакцинации Pfizer
 

Комментарии

новости по теме

В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана

25.12.2021, 18:49 6876
В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана
Фото: 86.mchs.gov.ru
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане привитые от COVID-19 пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в период с 28 октября по 28 декабря в столице, могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Нур-Султане пенсионеры, получившие вакцины от коронавируса в период с 28 октября по 28 декабря имеют возможность получить бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область)", - сообщает акимат города Нур-Султана.


Отмечается, что розыгрыш состоится 29 декабря, участие в нем могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в любом пункте вакцинации столицы. Конкурс как обычно проводится в автоматическом режиме. Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш путёвок в санатории состоится в прямом эфире официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube).
 

Стоит отметить, что среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путёвку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидситуацией за рубежом, связанной с распространением нового омикрон-штамма COVID-19, розыгрыш переносится на февраль 2022 года. Участие в нем примут вакцинированные, получившие 1-ый компонент вакцины с 25 октября 2021 года по февраль 2022 года", - сообщает акимат столицы.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 442 человека заболели коронавирусом

25.12.2021, 09:12 16201
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 442 человека заболели коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 24 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 458 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 83,
 
в городе Алматы - 44,
 
в городе Шымкенте - 4,
 
в Акмолинской области - 49,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 7,
 
в Атырауской области - 12,
 
в ВКО - 21,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 11,
 
в Карагандинской области - 59,
 
в Костанайской области - 42,
 
в Кызылординской области - 8,
 
в Мангистауской области - 3,
 
в Павлодарской области - 45,
 
в СКО - 46,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 634 человек от COVID-19, сообщает  МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них: в стационарах находится 2 776 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 433 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 248 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента, на аппарате ИВЛ - 56 пациентов.
 
По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 24 декабря 2021 года зарегистрировано 12 969 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 23 декабря скончались 9 человек.
 
23 декабря 2021 года зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 951, летальных случаев - 5207, выздоровевших - 76 390.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
24 декабря 2021 году в Казахстане 1-м  компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 939 377 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 447 584 человек.
 
24 декабря 2021 году вакциной "Pfizer" провакцинировано: 1-м компонентом - 277 767 человек, 2-м компонентом - 92 448 человек. Из них первой дозой: 
подростки - 222 327, беременные женщины - 16 081, кормящие женщины - 39 341. Второй дозой: подростки - 74 178, беременные женщины - 5 182, кормящие женщины - 13 084.
 

Первые партии вакцины "Спутник М" для подростков выпустили в гражданский оборот

24.12.2021, 21:49 21051
Первые партии вакцины "Спутник М" для подростков выпустили в гражданский оборот
Фото: pexels.com
МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпущены в гражданский оборот, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет 24 ноября получила регистрационное удостоверение, сообщает РИА Новости
 

Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре Росздравнадзора.

 
Напомним, эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой.
 
Ранее ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца.
 

Австрийцам рекомендуют делать четвертую дозу вакцины от коронавируса

24.12.2021, 20:39 21921
Австрийцам рекомендуют делать четвертую дозу вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
ЦЮРИХ. 24 ДЕКАБРЯ - Австрии следует предложить медицинскому персоналу и другим ключевым работникам четвертую инъекцию COVID-19, заявил Национальный совет по вакцинации в обновленном руководстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рекомендация связана с быстро распространяющимся вариантом коронавируса Omicron, сообщает Reuters.
 

Ввиду неминуемой волны Omicron (четвертая вакцинация) может быть предложена в зонах повышенного риска (например, подвергшийся воздействию медицинский персонал) и в критически важных областях через шесть месяцев после третьей вакцинации", - говорится в сообщении.

 
В среду Австрия заявила, что с 27 декабря снова ужесточит ограничения, чтобы замедлить распространение варианта Omicron.
 
Ранее ученые гонконгского университета пришли к выводу, что третья доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма Omicron.
 
Напомним, вчера главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга сообщил, что волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем необходимо вакцинироваться. 
 

Омикрона в ЗКО нет - Минздрав

24.12.2021, 14:11 25696
Омикрона в ЗКО нет - Минздрав
Фото: rbc.ru
УРАЛЬСК. 24 ДЕКАБРЯ - В Министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о том, что Западном Казахстане обнаружили первый случай заражения штаммом Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает zakon.kz, в СМИ появилась информация о том, что в ЗКО обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. В Минздраве опровергли эти сведения.
 

Это фейк, про Омикрон не говорили. Омикрона нет", - заявили в Минздраве. 

 
Ранее представитель ДСЭК на брифинге сказала, что ни одного случая заражения Омикроном в области не зарегистрировано. 

Напомним, вчера главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга сообщил, что волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем необходимо вакцинироваться. 

Между тем в России зарегистрировали препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон. 
 

Нур-Султан вернулся в "желтую" зону

23.12.2021, 19:52 35986
Нур-Султан вернулся в "желтую" зону
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - С 15 декабря столица находилась в "зеленой" зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. Однако в связи с ростом темпа развития КВИ Нур-Султан вновь перешел в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы, на сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составило - 1,019, согласно которому Нур-Султан перешел в "желтую" зону, сообщает официальный сайт акимата города.
 
Сравнивая недельную заболеваемость, наблюдается незначительный рост. Так, за неделю зарегистрировано 564 случая COVID-19 (предыдущая неделя - 542 случая), интенсивный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 47,5 и 45,6, соответственно, то есть показатель заболеваемости выше предыдущей недели на 4%, что и повлекло за собой рост Rt числа выше 1 и переход из "зеленой" зоны в "желтую". 
 
Основными причинами увеличения заболеваемости санврачи назвали несоблюдение некоторыми жителями карантинных ограничений: посещение мест скопления людей, игнорирование масочного режима, несоблюдение домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте.
 

В предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Владельцы торговых и других объектов не должны нарушать карантинные ограничения, соблюдать все санитарные нормы", - предупредили в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

 
По состоянию на 23.59 22 декабря в Казахстане подтверждено 984 556 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 85.
 
По прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна. Недавно в Алматы обнаружили штамм коронавирусной инфекции Дельта-плюс. 
 

Третья доза китайской вакцины Sinovac бессильна против Омикрона

23.12.2021, 18:17 37651
Третья доза китайской вакцины Sinovac бессильна против Омикрона
Фото: who.int
ГОНКОНГ. 23 ДЕКАБРЯ - Ученые гонконгского университета пришли к выводу, что третья доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Две дозы и усилитель вакцины против Covid-19, произведенные китайской компанией Sinovac Biotech Ltd., одной из наиболее широко используемых в мире, не дали достаточного уровня нейтрализующих антител для защиты от варианта омикрона, показало лабораторное исследование", - сообщает агентство Bloomberg

 
Людям, привитым китайской вакциной, известной как КоронаВак, следует искать для вакцинации против Омикрона другую вакцину, лучше всего Pfizer, полагают ученые. 
 
Двух доз вакцины Comirnaty также было недостаточно, хотя добавление усилителя того же типа повысило защиту до адекватного уровня, говорится в заявлении исследователей.
 
Ученые также отметили, что, поскольку Омикрон примерно в 70 раз более заразен, чем Дельта-вариант, перспектива внедрения различных ускорителей или даже повторной вакцинации более специфичной для Омикрона вакциной сведет на нет мировые усилия по выходу из пандемии.

Между тем, гражданам РК в категоричной форме отказывают в ревакцинации Спутником, ссылаясь на заявление Цоя. 

 

Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, необходимо вакцинироваться - Бекшин

23.12.2021, 14:26 38261
Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, необходимо вакцинироваться - Бекшин
Фото: trbzdrav.ru
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня в ходе брифинга заявил о необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил Бекшин, в Алматы обнаружили штамм коронавирусной инфекции Дельта-плюс.
 
По его словам, у заболевших СOVID-19 за последние два месяца изменилась симптоматика. Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре-декабре поменялась клиника, появились нейротоксические симптомы: высокая температура, помутнение сознания, что говорит о поражении головного мозга. К тому же больше пациентов стали попадать в реанимацию, что навело врачей на мысль о наличие нового штамма.
 

Идентификация проходит сложным методом секвенирования. Сегодня мы получили результаты последнего секвенирования. В начале декабря мы отправили на секвенирование из города 84 пробы... В шести пробах выявлен Дельта-плюс. Ранее он у нас в городе не выявлялся", - сообщил главный санврач Алматы, отметив, что сейчас выявлена только циркуляция, а количественное ее определение будет сделано позже.

 
Кроме того, в ходе брифинга он заявил, что нового штамма коронавируса Омикрон в Казахстане не обнаружено.
 

На сегодня мы получили результаты секвенирования, которые отобрали в начале декабря, в них Омикрон отсутствует, на этой неделе мы вновь повторили отбор проб, когда мы получим результат, мы информируем вас. На сегодня лабораторно подтвержденного вируса Омикрон в Казахстане не обнаружено", - заявил Бекшин.

 
Как напомнил Бекшин, штамм коронавируса омикрон является новой угрозой и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову - вакцинироваться.
 
В связи с приближающимися новогодними праздниками он рекомендует ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на многолюдные банкеты, отмечать праздник в кругу семьи. Новогодние каникулы не должны стать поводом для распространения коронавируса. 
 
Он также подтвердил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе Алматы стабильная. В сутки регистрируется 30-35 случаев заражения, но это не повод расслабляться. Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по всему миру и уже выявлен в 106 странах мира, даже там, где зафиксирован высокий уровень коллективного иммунитета. Для полноценной защиты от нового варианта требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация.
 
Главный санврач Алматы отметил, что уровень коллективного иммунитета в мегаполисе составляет 58,4%. Пока люди будут оставаться непривитыми, риск появления мутировавших штаммов в мегаполисе увеличивается.
 
Бекшин озвучил среднесрочный прогноз, согласно которому очередная волна эпидемии омикрон-варианта COVID-19 в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование омикрона, который постепенно начнет вытеснять вариант дельта. Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года.
 
Согласно данным ВОЗ, где считают, что эффективность иммунной защиты после полного курса вакцинации при встрече с омикроном ниже на 50%, поэтому требуются дополнительные противоэпидемические меры и ускорение ревакцинации населения.
 
Бекшин также сообщил, что в городе усилены профилактические меры по отношению к прибывшим из-за границы. По его данным, в период с 3 по 20 декабря в Алматы прибыли около 50 тысяч пассажиров, из них со справками ПЦР 29,7 тысячи, с паспортом вакцинации - 20 тысяч, в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм омикрон - 2300 пассажиров. 
 
Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них выявлены 5 больных КВИ, которые были изолированы в инфекционный стационар. К слову, практически 90% пассажиров прибывают из Германии, Египта и Великобритании, где уже циркулирует новый штамм.        
 
Также стало известно, что за последнюю неделю доля зараженных старше 60 лет составляет 80%. Основными местами заражения остаются общественный транспорт - 36%, объекты торговли - 34% и контакты в семьях - 25%.
 
В свою очередь, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил в ходе брифинга, что имеющиеся в городе вакцины не уступают по эффективности Pfizer, отметив при этом, что темпы прививочной кампании в мегаполисе следует нарастить до прихода омикрона.
 
По данным Табынбаева, в Алматы на сегодняшний день имеется 585 700 доз вакцин, в том числе "Спутник V" - 33 756, QazVac - 50 009, Vero Cell - 223 755 и 277 987 - вакцины Pfizer.
 

Вакцинация показала свою эффективность. Необходимо продолжить кампанию по ревакцинации. Сегодня препарата Pfizer для платной вакцинации нет в наличии, и я призываю жителей ревакцинироваться имеющимися вакцинами QazVac и Vero Cell, они ничуть не уступают по эффективности", - отметил он. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов