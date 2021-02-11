Будут ли продавать казахстанскую вакцину от КВИ на внешних рынках

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, планируется ли продажа казахстанской вакцины от КВИ на внешних рынках, передает Kazakhstan Today.

Именно лекарственная безопасность страны сформирована от объема производства, которая есть внутри страны. К сожалению, в Казахстане традиционно не было ни одного завода по производству вакцин. Появилась пандемия, и началась активная проработка. Сейчас завершается строительство первого вакцинного завода. Нам также удалось адаптировать площадку под "Спутник V", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав планирует заниматься продвижением вакцины.

Для того чтобы продвигать вакцину, нужно получить результаты клинических исследований. Потому что все страны, в первую очередь, запрашивают параметры клинических исследований. Проверяют их на эффективность. И после этого они уже определяются", - заявил Цой.

Глава Министерства здравоохранения сообщил, что на сегодня уже есть несколько стран, интересующихся казахстанской вакциной. Но они ждут результаты клинических исследований.

Алексей Цой заверил казахстанцев, что в первую очередь, по мере выпуска отечественной вакцины, будет обеспечиваться рынок Казахстана.

Пока мы свою потребность не насытим, на нынешние рынки выходить не будем. После охвата рынка страны, можно будет говорить о том, чтобы вакцину на нынешние рынки передавать", - сказал министр.

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