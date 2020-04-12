Четверо излечились от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - 4 человека излечились от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

4 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 3 человека, в Карагандинской области - 1 человек.

Итого в Казахстане выздоровевших - 68 человек: в Нур-Султане - 34 человека, в Алматы - 28 человек, в Актюбинской области - 1 человек, в Алматинской области - 1 человек, в Жамбылской области - 1 человек, в Карагандинской области - 1 человек, в Павлодарской области - 1 человек, в Северо-Казахстанской области - 1 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Кроме того, стали известны подробности о пятерых заболевших коронавирусом в Павлодарской области. Все они жители Павлодара: четыре женщины 1973, 1985, 1986 и 2001 годов рождения, один мужчина 1982 года рождения. Они были в числе тех, кто ранее контактировал с пенсионером, скончавшимся 9 апреля, пишет портал Pavon.kz.

Пациенты сейчас находятся в инфекционном госпитале, их состояние удовлетворительное. Круг контактных лиц определен, проводится работа по их изоляции. Эпидемиологическое расследование продолжается", - сообщили в региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

По состоянию на 11 апреля в Павлодарской области выявлены 9 случаев COVID-19, в том числе один летальный и один завершившийся выздоровлением пациента.

Отмечается, что на карантин закрыли один подъезд дома по адресу: Майры, 41. Там проживал заразившийся коронавирусом павлодарец. На карантине остаются дом по Чокина, 100, подъезд по 1 Мая, 4 и Горбольница №1.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 102 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,7 млн.

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