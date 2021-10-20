Число пользователей приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 млн

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МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ - Число пользователей разработанного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 миллион, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Порядка 1 700 000 раз им воспользовались для пересечения границы. Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

К приложению подключены 6359 пунктов забора биоматериала: 88 - в Армении, 73 - в Беларуси, 3659 - в России, 1647 - в Казахстане, 199 - в Кыргызстане, 128 - в Таджикистане, 205 - в Узбекистане, 286 - в Азербайджане, 72 - в Молдове.

В приложение добавлена функция загрузки и отображения информации о прохождении вакцинации против COVID-19, сделанной в Армении, Узбекистане, Кыргызстане и России. Порядка 12 тысяч граждан уже воспользовались данной возможностью.

В ближайшем будущем планируется увеличение количества стран, информацию о прохождении вакцинации на территории которых можно будет загружать в приложение. Также мы планируем добавить функционал по получению и отображению информации о выздоровлении после перенесенного заболевания COVID-19", - отметил Тигран Саркисян.

Путешествую без COVID-19" - первый проект ФЦИ ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не присутствуют персональные данные гражданина. Все сведения остаются только на национальном уровне, где происходило тестирование. Благодаря этому защита персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальным законодательством.

Когда гражданин проходит тестирование в стране отправления, лаборатория отображает эту информацию в национальной системе, и она в виде QR-кода появляется в специальном приложении на мобильном устройстве сдающего анализ. Пользователь, показывающий QR-код для проверки третьим лицам, в том числе контролирующим органам стран ЕАЭС, предоставляет им возможность проверить в режиме реального времени валидность этих QR-кодов. Удостовериться, что результаты тестирования пользователя действительны, могут сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т.д., если пользователь предоставляет им QR-код для сканирования.

Для загрузки информации о вакцинации в приложении "Путешествую без COVID-19" необходимо перейти в раздел "Вакцинация" и отсканировать QR-код из сертификата вакцинации.